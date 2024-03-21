Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

4 yıl yaşadığı Paris'ten İstanbul'a dönen İpek Erdem'in ardından bir başka oyuncu Serel Yereli de Londra'dan dönüyor. 'Bodrum Masalı' dizisinde Alara karakteriyle ön plana çıkan Yereli, şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye yerleşmişti. Sereli, 440 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geri taşınacağını duyurdu. Yereli, ''3 ay sadece ama sadece sağlıklı yaşama odaklanacağım. Mental sağlığımı toparlamaya Londra'ya taşınmıştım. Fiziksel sağlığımı toparlamaya Türkiye'ye taşınıyorum" dedi.