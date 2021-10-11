Serdar Ortaç'tan ayrılan Seçil Gür, konserden konsere koşuyor. Ulus Uluorta'da sahne alan Gür, Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde röportajında sarf ettiği ''Annem esmerden şaşma derdi'' demecine yanıt verdi. ''Bu Serdar'ın sahne repliğidir. Hemen her konserinde bunu söyler. Ne bana ne eski eşine bir gönderme değil bu sözler. Üstüme alınmıyorum kesinlikle'' diyen Gür, Ortaç'la duygusal anlamda yeniden bir ilişki yaşamalarının mümkün olmadığının altını çizdi.