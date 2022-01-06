Serdar'a kırgın değilim

Serdar Ortaç'ın proje albümünde yer almayan Fulden Uras, sanatçıya kırgın olmadığını söyledi. Albümde Uras'ın 'Bensiz Olmaz' parçasını Demet Akalın seslendirecek. Uras, Ortaç'ın kendisine albümde yer alması için teklifte bulunmadığını belirtirken ''Serdar ve Demet'e kırgın değilim'' dedi. Ayrıca Uras, Akalın'ın yorumunu da beğendiğini söyleyerek ''Demet gayet güzel yorumlamış. Hit olan şarkım Demet'e yakışmış'' dedi.