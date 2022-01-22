Cansu'ya şarkı yazmış

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22 Ocak 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 17:00:00

Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen itiraf! Cansu Dere'ye şarkı yazmış

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Katıldığı programda 'Nehir Gözlüm' şarkısını okuyan Serdar Ortaç, "Cansu Dere'ye platonik olarak aşıktım." itirafında bulundu.

Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı programda 'Nehir Gözlüm' şarkısını okudu. Şarkının sonunda bir de itirafta bulunan şarkıcı, "20'li yaşların başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşıktım. Hatta Nehir Gözlüm'ü onun için yazdım" dedi.

Etiketler : serdar ortaç cansu dere nehir gözlüm şarkısı itiraf platonik aşk magazin
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