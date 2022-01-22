Cansu'ya şarkı yazmış

Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı programda 'Nehir Gözlüm' şarkısını okudu. Şarkının sonunda bir de itirafta bulunan şarkıcı, "20'li yaşların başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşıktım. Hatta Nehir Gözlüm'ü onun için yazdım" dedi.