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05 Ocak 2024 Cuma 07:42:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 07:42:00

Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak itiraf: Kumar beni mahvetti

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kumarın hayatını mahvettiğini açıkladı.

Müzisyen Serdar Ortaç, kumarın hayatını mahvettiğini açıkladı. 53 yaşındaki Ortaç, TRT'de ekrana gelen 'Alişan ile Hayat Gülümse' programında yaşadığı süreci anlattı. "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusuna Ortaç, "Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır" dedi.

Etiketler : şarkıcı serdar ortaç kumar
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