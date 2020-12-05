05 Aralık 2020 Cumartesi 16:47:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:07:00
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'den yasak öncesi waffle keyfi
Popçu Serdar Ortaç, bir süredir beraberlik yaşadığı Seçil Gür ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.
Saat 21.00'deki yasak öncesi bir kafeden waffle alan Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, sportif halleriyle dikkat çekti. Çıkışta konuşmaktan kaçınan İkili, habercilere ‘Kolay gelsin’ diyerek VIP araçlarına yöneldi.
- Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz
- Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti
- Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi
- Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi
- Gaye Turgut Evin'in askerliği bitti, avukatlığa başladı
- Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'den yasak öncesi waffle keyfi