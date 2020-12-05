  • BIST
    1330.87
  • Dolar
    7,8158
  • Euro
    9,4809
  • Altın
    461,3880
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 285 bini geçti
PKK'da çöküş devam ediyor! 5 örgüt mensubu teslim oldu
Artık yalanları yatsıyı bile bulmuyor!
Başkan'dan çok sert tepki: Söz konusu değildir
Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Validen ilk açıklama
AK Partili vekil istismar mağduru CHP'li kadınlara seslendi: Yanınızdayız
Koronavirüs aşısı bu kadar kısa sürede nasıl bulundu? İşte yanıtı
Karantinayı ihlal etti, infaz edildi
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Türkiye oyunları yine tutmadı
Macron, ırkçılığı itiraf etti: Bu bir gerçek
İletişim Başkanı Altun'dan Türk Kızılay'a video mesaj
Doktora vefa bu kez evlattan
Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz
Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti
Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi
Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi
Engelleri unutturan takım
İHA AR-GE Merkezini görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
Pandemide dünya turu... En iyi balı arıyor
Tarihe örülen duvarlar kaldırıldı
Tunceli'de gelincik sürprizi
Gaye Turgut Evin'in askerliği bitti, avukatlığa başladı
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'den yasak öncesi waffle keyfi
05 Aralık 2020 Cumartesi 16:47:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:07:00

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'den yasak öncesi waffle keyfi

ABONE OL

Popçu Serdar Ortaç, bir süredir beraberlik yaşadığı Seçil Gür ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Saat 21.00'deki yasak öncesi bir kafeden waffle alan Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, sportif halleriyle dikkat çekti. Çıkışta konuşmaktan kaçınan İkili, habercilere ‘Kolay gelsin’ diyerek VIP araçlarına yöneldi. 

Etiketler : Serdar Ortaç Seçil Gür waffle
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel agresif halleriyle dikkat çekti

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel agresif halleriyle dikkat çekti
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız da güzelim pozu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız da güzelim pozu
Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti

Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti
Merve Özbey'in baba acısı...

Merve Özbey'in baba acısı...
Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova

Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova
4 milyon TL'lik evinde Demet Özdemir'in keyifler yerinde

4 milyon TL'lik evinde Demet Özdemir'in keyifler yerinde
Berkay gençler için şirket kurdu

Berkay gençler için şirket kurdu
Burcu Biricik 'Kırmızı Oda' dizisinde Boncuk olup ağlatacak

Burcu Biricik 'Kırmızı Oda' dizisinde Boncuk olup ağlatacak
2 bin 500 metrede romantizm

2 bin 500 metrede romantizm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER