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22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:11:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:17:00

Serdar Ortaç: Mutsuzum, isyankarım...

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on dönemde yaptığı açıklamalarla konuşulan Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'teydi. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı, "Mutsuzum da, isyankarım da benim yapım bu." dedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir programda, "Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin... Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" açıklamasını yapmıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dün akşam Bebek sahilinde görüntülenen Serdar Ortaç'a bu sözleri hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, "Napayım baba neyse o. Mutsuzum da, isyankarım da, benim yapım bu. 'Mutsuzum' diye bir şarkım da var hatta. Varın oradan yola çıkın artık. Aslında güzel günlerim de çok oldu ama ben mahvettim." dedi.

Aşka kalbini kapatmadığını da belirten Ortaç, "Aşık olursam, seversem bırakmam." dedi.

Daha sonra bisikletine binen Ortaç, evinin yolunu tuttu.

"BENİ ÇOK YORUYOR AMA ARTIK KABUL ETTİM"

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim" ifadelerini kullandı.

"Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum mesela" diyen Ortaç, şunları söyledi:

Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar.

Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demekki ondan hasta oldum.

Artık hissetmediği bir sürü duygusu olduğunu da ifade eden Serdar Ortaç, "Heyecan sıfır... Büyük konuşmayayım ama aşk olmaz artık, sanmam... Benim mutsuzluğumu bulaştırıp, onun ahını almak istemem. Korku, pişmanlık... Hepsi gitti. Kaç tane duygu varsa hepsine çarpı atayım" şeklinde konuştu.

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