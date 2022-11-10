Serdar Ortaç: Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim
Yeniköy'deki evinin önüne kurulan film setine isyan ederek tepkileri üzerine çeken Serdar Ortaç, açıklamada bulundu.
Yeniköy'deki evinin önüne kurulan film setine isyan ederek tepkileri üzerine çeken Serdar Ortaç, açıklamada bulundu. MS hastalığı nedeniyle günde 8 ilaç aldığını ve o gün sinir krizi geçirdiğini itiraf eden Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor. Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu 3-5 koca kamyon sokağı kapatmış. Evin önünde 20 tane yemek masası... Uyumuşum, zaten hastayım. Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim. Bağırıp çağırdım" dedi.