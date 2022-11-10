Serdar Ortaç: Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim

Yeniköy'deki evinin önüne kurulan film setine isyan ederek tepkileri üzerine çeken Serdar Ortaç, açıklamada bulundu. MS hastalığı nedeniyle günde 8 ilaç aldığını ve o gün sinir krizi geçirdiğini itiraf eden Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor. Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu 3-5 koca kamyon sokağı kapatmış. Evin önünde 20 tane yemek masası... Uyumuşum, zaten hastayım. Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim. Bağırıp çağırdım" dedi.

