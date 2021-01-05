Serdar Ortaç evlilik için Seçil Gür'ü bekliyor

Birlikteliklerinin güzel gittiğini söyleyen çiftten Seçil Gür, "O kadar çok seviyorum ki Serdar’ı. O da bunu hissediyor. O da beni seviyor. Evlilikle ilgili konuşmuyoruz ama konuşurken 5 yıl sonramızı, birlikte nasıl yaşlanacağımızı düşünüyoruz” derken Serdar Ortaç ise "Seçil’in hazır olduğu gün tabii ki evlenmek isterim ama özel olmalı bu durum’’ şeklinde cevap verdi.