Serdar Ortaç evlilik için Seçil Gür'ü bekliyor
Serdar Ortaç ve kız arkadaşı Seçil Gür Instagram canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.
Birlikteliklerinin güzel gittiğini söyleyen çiftten Seçil Gür, "O kadar çok seviyorum ki Serdar’ı. O da bunu hissediyor. O da beni seviyor. Evlilikle ilgili konuşmuyoruz ama konuşurken 5 yıl sonramızı, birlikte nasıl yaşlanacağımızı düşünüyoruz” derken Serdar Ortaç ise "Seçil’in hazır olduğu gün tabii ki evlenmek isterim ama özel olmalı bu durum’’ şeklinde cevap verdi.