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26 Haziran 2024 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 11:30:00

Serdar Ortaç artık annesinin himayesinde

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, oğlu hakkında konuştu. Nesrin Ortaç ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kötü alışkanlıkları hakkında açıklamada bulunarak "Takipteyim artık." dedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

2014'te İrlandalı model Chloe Loughnan nikah masasına oturan Serdar Ortaç, 2019 yılında ünlü model ile yolları ayırmıştı.

Aşk hayatı, sağlık durumu, kötü alışkanlıkları ve son dönemde de sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınlarındaki açıklamalarıyla adından söz ettiren Serdar Ortaç magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Son dönemde sosyal medya açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, oğlu hakkında konuştu.

OĞLUNU İZLEMEYE GELDİ

Harbiye'de konser veren oğlunu izlemeye gelen Nesrin Ortaç, "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

NESRİN ORTAÇ: TAKİPTEYİM ARTIK

Nesrin Ortaç, "Oğlum kötü alışkanlıklarını bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık. Bundan sonra bir daha kötü alışkanlık yok." dedi.

Etiketler : serdar ortaç anne nesrin ortaç magazin
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