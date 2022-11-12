Serdar ayakta duramadı

MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç, Ankara'da Winner Plus Club'ta sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı. 2. Sayfa'nın haberine göre popçu sahnesinde ayakta durmakta zorlandığı anlarda dansçılarından biri şarkıcıya yardım etti. İlaçlar alan Ortaç gecenin sonunda ise yürüyemedi. Popçu mekândan tekerlekli sandalyede ayrıldı.

