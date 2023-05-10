Seninle her şeye varım

Seninle her şeye varım

Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncu Didem Balçın avukat eşi Can Aydın'la evliliklerinin 3'üncü yılını kutladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından eşiyle deniz kenarında poz verdikleri bir fotoğrafını paylaştı. Balçın gönderisinin altına, "Seninle her şeye varım... Mutlu yıl dönümleri" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

