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10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:00:00

Seninle her şeye varım

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Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncu Didem Balçın avukat eşi Can Aydın'la evliliklerinin 3'üncü yılını kutladı.

Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncu Didem Balçın avukat eşi Can Aydın'la evliliklerinin 3'üncü yılını kutladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından eşiyle deniz kenarında poz verdikleri bir fotoğrafını paylaştı. Balçın gönderisinin altına, "Seninle her şeye varım... Mutlu yıl dönümleri" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Seninle her şeye varım Kuruluş Osman dizisi Didem Balçın Can Aydın
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