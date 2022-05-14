Senin rakibin Topaloğlu

Bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile Demet Akalın bu sefer de dünya starı polemiğine girdi. Tilki, geçtiğimiz günlerde kendisine dünya starı olma hayali üzerinden gönderme yapan Akalın'a cevap verince ikili arasındaki tansiyon yükseldi. Tilki, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir" deyince Demet Akalın boş durmadı. Akalın, Tilki'nin bu sözlerine karşılık ''Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu" dedi. Tilki ise, "Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" diyerek, tartışmaya son noktayı koydu. Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

