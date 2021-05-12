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12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:30:00

Seni hiçbir zaman unutmayacağım!

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Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 yıl önce yaşamını yitiren İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, eşi için duygusal bir paylaşımda bulundu.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 yıl önce yaşamını yitiren İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, eşi için duygusal bir paylaşımda bulundu. Merhum sanatçıyı hiçbir zaman unutmayacağının altını çizen Filiz Erkal, "Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım'' dedi.

Etiketler : ibrahim erkal filiz erkal sosyal medya
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