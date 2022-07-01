Senfonik Müslüm Gürses şarkıları

Arabesk müziğin usta ismi merhum Müslüm Gürses'in şarkıları senfonik orkestra eşliğinde seslendirilecek. Projede yer alan Erkan Kolçak Köstendil, Sitare Akbaş ve Zeynep Avcı gibi isimler provalara başladı.

20 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'nın ev sahipliği yapacağı 'Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik' projesinin yıldız isimleri provalarda bir araya geldi. Gürses'in yasal varislerinin izniyle hayata geçirilen projede Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç, Sitare Akbaş ve Zeynep Avcı gibi isimler Müslüm Gürses şarkılarını seslendirecek. Gecenin anlatıcılığını da üstlenen Erkan Kolçak Köstendil, "Bizim için heyecan verici bir gün çünkü genelde büyük sanatçılar için bir ölümsüzlük lafı vardır. Müslüm Gürses de bunun canlı bir şekilde şahidi olduğumuz isimlerinden biri'' dedi. Oyuncu Sitare Akbaş ise "Müslüm Gürses hepimiz için baba vasfı taşıyan çok değerli bir sanatçıydı. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum'' dedi.