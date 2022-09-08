‘Senden Daha Güzel' hüsranı

Başrollerini Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu ve Sevinç Erbulak'ın paylaştığı 'Senden Daha Güzel' dizisi için ani bir karar alındı. Yapımını Gold Film'in üstlendiği proje reytinge yenik düştü. Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı dizi 14'üncü bölümde ekrana veda edecek.

