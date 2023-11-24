Oyuncu Şenay Gürler'in tek kişilik oyunu 'Karşınızda Yalnız Kadın'ın prömiyeri önceki akşam Baba Sahne'de gerçekleşti. Dünyaca ünlü yazar Dario Fo'nun yazmış olduğu 'Yalnız Kadın' T1 Yapım ve Pmr Yapım'ın ortaklığıyla yeniden tiyatro severlerle buluşan oyunda Gürler, sahneye çıkarken bir uğuru olduğunu belirtti. Gürler, "Tahtalara vuruyorum çıkarken sahneye. Bir iki tahtaya vurup çıkıyorum. Sahnede canlı olduğu için bazı aksilikler olabiliyor" dedi. Oyunu izlemeye Aslıhan Gürbüz, Melis İşiten, ve Elçin Afacan gibi isimler katıldı.