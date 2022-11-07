Senaryomu çaldılar

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, katıldığı televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinden sonra her sezon çalıştığını belirten oyuncu, senaryo yazdığını da söyledi. Ancak oyuncu senaryosunun çalındığını iddia etti. Dermancıoğlu, ''Çekilen var ama senarist ben değilim. Senaryomu yürüttüler. Fikir hırsızlığına 'hayır' diyelim. Fikrimi çaldılar. Çok büyük bir suç... Senin evine girip herhangi bir eşyanı almasından farkı yok" şeklinde sözlerini sürdürdü. Zaman zaman depresif zaman zaman da eğlenceli bir insan olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor" dedi. 'Avrupa Yakası'nda küçük bir rol aldığını belirten oyuncu, "Kendimi gösterdiğim yer 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisidir" dedi. Üç kez evlilik yaşayan oyuncu, "19 yaşında bir kızım var o da Amsterdam'da okuyor" dedi. Cümbüş adlı müzik aletinin mucidi olan Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan oyuncu, "Cümbüş dükkanı Unkapanı'nda. Dayımın oğulları işletiyor. Benim cümbüşe merakım olmadı. Ailem cümbüş çalardı ben arka odaya kaçardım. Pek aileci olamadım" ifadelerini kullandı.