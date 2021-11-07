Senaryoları değerlendiriyor

Bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil'in Hollanda'da bir futbol takımında kaleci olmasından dolayı Amsterdam'a yerleşen Cansu Tosun, yurda döndü. Oyuncu Zorlu'da objektiflere yansıdı. Şu sıralar senaryo okuduğunu söyleyen oyuncu, "Gelen teklifler var ancak henüz netleşen bir durum yok. Görüşmeler ve senaryo okumalarım devam ediyor" dedi. Tosun, yazdan kalan havalara uygun kadife tulumlu tarzı ve farklı duruşu ile de tüm dikkatleri üzerine çekti.