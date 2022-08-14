Senaryo yazıyor

En son 'Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Caner Cindoruk, Levent'te objektiflere yansıdı. Yeni projeleri için yoğun mesai harcadığını söyleyen Cindoruk, "Tiyatro oyunumuz var Adana ve Moda Sahnesi'nde. Adana'da oyunu yönetiyorum, doğup büyüdüğüm Seyhan'da. Senaryo yazmak istediğini belirten oyuncu, "Senaryoyla ilgili çalışmalarım var, yakın zamanda onunla ilgili bilginiz olur" diye konuştu.