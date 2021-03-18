Senaryo seçiminde

Son olarak Ezel Akay'ın yönettiği '9 Kere Leyla' filminde kamera karşısına geçen Elçin Sangu'nun yeni bir projeyle ekranlara dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Oyuncunun şu sıralar dram ve aksiyon-macera türündeki iki farklı dizi senaryosunu okuyor. Ekranları özleyen Sangu, iki proje arasından kendisini heyecanladıranı seçecek.

