18 Mart 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 14:30:00
Senaryo seçiminde
Son olarak Ezel Akay'ın yönettiği '9 Kere Leyla' filminde kamera karşısına geçen Elçin Sangu'nun yeni bir projeyle ekranlara dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi.
Son olarak Ezel Akay'ın yönettiği '9 Kere Leyla' filminde kamera karşısına geçen Elçin Sangu'nun yeni bir projeyle ekranlara dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Oyuncunun şu sıralar dram ve aksiyon-macera türündeki iki farklı dizi senaryosunu okuyor. Ekranları özleyen Sangu, iki proje arasından kendisini heyecanladıranı seçecek.