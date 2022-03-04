Senaryo çalıntı iddiası

Ekranlara veda eden Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası açıldı. İranlı yazar Shahzade N. İgual İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yapımın 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra'nın (Öteki adıyla Şehrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayatını anlattığı 'Tahran'ın Kırmızı Sirenleri' adlı kitabından alındığını öne sürdü. İranlı yazar, dava kapsamında 100 bin lira maddi faiziyle birlikte yapım şirketi ve kanaldan tahsil edilmesini istedi.

