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21 Mayıs 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 16:30:00

Senaristlerden yana dertli

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'Hükümsüz" dizisinde rol alan Hande Doğandemir, sinemada yeterince kadın hikayesi olmamasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

'Hükümsüz" dizisinde rol alan Hande Doğandemir, sinemada yeterince kadın hikayesi olmamasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kadın karakterlerin derinlikli şekilde yazılmadığına dikkat çeken oyuncu, "Senaristler çoğunlukla erkek bu nedenle de kadın karakterlerin üzerinde çok düşünmüyorlar galiba" dedi.

Etiketler : hükümsüz hande doğandemir sinema kadın hikayesi
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