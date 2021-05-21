Senaristlerden yana dertli

'Hükümsüz" dizisinde rol alan Hande Doğandemir, sinemada yeterince kadın hikayesi olmamasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kadın karakterlerin derinlikli şekilde yazılmadığına dikkat çeken oyuncu, "Senaristler çoğunlukla erkek bu nedenle de kadın karakterlerin üzerinde çok düşünmüyorlar galiba" dedi.

