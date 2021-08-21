Ekranlara veda edecek olan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizideki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in, sosyal medya hesabı donduruldu. Sıkı bir Instagram kullanıcısı olan oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu. Bürsin, gelen yorumlara karşılık, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek Instagram'dan yardım istediğini belirtti.