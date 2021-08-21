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21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:47:00

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin'in Instagram hesabı kapatıldı

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Oyuncu Kerem Bürsin'in, 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı kapatıldı.

Ekranlara veda edecek olan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizideki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in, sosyal medya hesabı donduruldu. Sıkı bir Instagram kullanıcısı olan oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu. Bürsin, gelen yorumlara karşılık, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek Instagram'dan yardım istediğini belirtti.

Etiketler : sen çal kapımı kerem bürsin hande erçel instagram magazin
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