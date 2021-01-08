‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide rol alan Hande Erçel, önceki akşam Kavacık’ta rutin polis çevirmesine takıldı. Gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek takıldı. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını verdi. Dalkılıç ve Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde Erçel’i sosyal medya takip etmeyi bırakmıştı. Dalkılıç’ın bu hamlesinin ardından Erçel’de eski erkek arkadaşını silmişti.



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