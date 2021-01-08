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08 Ocak 2021 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 17:48:00

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması: Arkadaş olarak ayrıldık

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Oyuncu Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini sosyal medyada takipten çıkması hakkında "Arkadaş olarak ayrıldık" dedi.

‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide rol alan Hande Erçel, önceki akşam Kavacık’ta rutin polis çevirmesine takıldı. Gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek takıldı. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını verdi. Dalkılıç ve Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde Erçel’i sosyal medya takip etmeyi bırakmıştı. Dalkılıç’ın bu hamlesinin ardından Erçel’de eski erkek arkadaşını silmişti. 

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Etiketler : Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin magazin
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