'Sen Anlat Karadeniz'in Esma'sı Duygu Üstünbaş, İstanbul'a taşındı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat dalı mezunu olan oyuncu "Ankara misyonum, eğitimim tamamlandı. Haziran ayında İstanbul'a taşındım. Bildiğiniz gibi sektörün kalbi İstanbul. Dizi setlerini özlemişim. Teklifler var. En kısa zamanda iyi projede yer almak istiyorum kısmetse" dedi.