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22 Mayıs 2019 16:13 | Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu?

'Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu?' sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de heyecan devam ediyor. Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'in yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor. Geçen haftaki bölümde Genco'nun talimatıyla batırılan gemiden her ne kadar Mustafa için korkulan bir durum olmayıp kazasız belasız kurtulsa da iki tayfanın yaşamını yitirmesi yürekleri dağladı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Tahir, olaya sebebiyet veren kişinin Genco olduğunu öğrenir öğrenmez intikam ateşiyle yanıp kavrularak yaptığını yanına kar bırakmamak için kolları sıvadı. Sen Anlat Karadeniz son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta yine heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleycisini ekranlara kilitleyen Sen Anlat Karadeniz her Çarşamba akşamı ekranlara geliyor. İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman sezon finali yapacağı da merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir. Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir. Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar. Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir. Sen Anlat Karadeniz son bölüm hakkında tüm merak edilenleri haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

SEN ANLAT KARADENİZ 52.BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? 
Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir. Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir.

Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar. Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir.

Tahir şimdi kardeşini kurtarmanın derdindedir. Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur.

Yiğit ortadan kaybolur. Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

 

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