Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, saçlarını haftada bir kez yıkadığını ve bu şekilde saçlarının daha sağlıklı kaldığını açıkladı.

74 yaşındaki Pekkan, kendi YouTube kanalından şaşırtan bir itirafta bulundu.

Çektiği videolarda sağlıklı yaşamla ilgili içerikler üreten Pekkan, saç temizliğinin sık sık yapılmasının yanlış olduğunu söyleyerek, "Saçımı haftada bir yıkarım. Çünkü nedense çok eskiden beri bildiğim şey saçı çok sık yıkamak sağlıklı değil. Oradaki yağları yok ediyorsun. Her gün saçını yıkayanlara çok şaşarım" diye konuştu.