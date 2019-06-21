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21 Haziran 2019 13:19 | Cuma

Semih Ergun kimdir? Eliz Sakuçoğlu'nun sevgilisi Semih Ergun ne iş yapıyor?

Semih Ergun kimdir? Eliz Sakuçoğlu'nun sevgilisi Semih Ergun ne iş yapıyor? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Eliz Sakuçoğlu yeni bir aşka yelken açtı. Ekin Mert Daymaz'dan ayrıldıktan sonra Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi. Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile oyuncu Ekin Mert Daymaz bir yıllık aşkın ardından ayrıldı. Eliz Sakuçoğlu önceki akşam DJ’lik yapan yeni sevgilisi Semih Ergun ile Bebek’teki mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Eliz Sakuçoğlu ve yeni sevgilisi Semih Ergun hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

Ekin Mert Daymaz ile geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sonlandıran Eliz Sakuçoğlu yeni bir aşka yelken açtı. Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile oyuncu Ekin Mert Daymaz bir yıllık aşkın ardından ayrıldı.  Eliz Sakuçoğlu önceki akşam DJ’lik yapan yeni sevgilisi Semih Ergun ile Bebek’teki mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Eliz Sakuçoğlu, Ekin Mert Daymaz ile el ele hiç fotoğraf çektirmemişti. Semih Ergun ve Eliz Sakuçoğlu hakkında merak edilenlerin tümü sizlerle... 

SEMİH ERGUN KİMDİR?
Eliz Sakuçoğlu'nun yeni sevgilisi Semih Ergun DJ'lik yapıyor. Eliz Sakuçoğlu önceki akşam DJ’lik yapan yeni sevgilisi Semih Ergun ile Bebek’teki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.

ELİZ SAKUÇUĞLU KİMDİR?
Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya‘da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya‘ya taşınmış ve Bremen’de yaşamaya başlamış, eğitimini bu şehirde almıştır. 14 yaşındayken Bremen’de harçlığını çıkartmak amacı ile bir mağazada çalışmaya başladı. Bremen’de ünlü isimlerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcı olarak çalıştı. Eliz Sakuçoğlu, annesiyle babasının 1992 yılında boşanmasının ardından 2005 yılında İstanbul’a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde 2005 yılında 3 bölüm rol aldı.

Eliz Sakuçoğlu, 2006 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunuculuğunu yaptığı ve çekimleri Arjantin‘de yapılan Fear Factor yarışmasına katılarak birinci oldu ve büyük ödül 50 bin TL kazandı. İmaj danışmanlığı, oyunculuk, moda tasarımcılığı ve fotomodellik gibi kimlikleri bulunan Sakuçoğlu, birçok ünlü isme kliplerinde giyecekleri kıyafetleri hazırladı.

Eliz Sakuçoğlu iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Eliz Sakuçoğlu, 10 Ekim 2008‘de Almanya‘nın Passau kentinde şarkıcı Murat Boz ile evlendi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır‘ın ilçesi Hazro’da Asliye Hukuk Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

Eliz Sakuçoğlu, 2015 yılından beri birlikte olduğu Beran Benan‘dan Temmuz 2017 tarihinde ayrıldı.

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