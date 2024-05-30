VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sıfır Atık" projesine verilen ödülü teslim aldı
Ruhları özgür bedenleri tutsak insanlar!
Köpekleri kırsaldan şehirlere taşıyorlar
Etnospor 6-9 Haziran'da
Google'da tarihi sızıntı
Playback tepkisi
30 Mayıs 2024 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 10:00:00

Semicenk'e playback tepkisi

ABONE OL

Semicenk sahnede seyircilerle 'playback' tartışması yaşadı. Seyirciler, Semicenk'in playback yapmasına tepki gösterdi.

Semicenk sahne aldığı mekânda seyircilerle 'playback' tartışması yaşadı. Bazı seyirciler, Semicenk'in playback yapmasına tepki göstererek, canlı performans beklediklerini söyledi.

Bu eleştiriler üzerine 25 yaşındaki Semicenk; "Satın aldığınız bilette 'Canlı söyleyecek' diye bir bilgi var mıydı? Buranın konseptinin farkında olmalıydınız. Ben de emir eriyim. 20 yıldır müzikle uğraşıyorum, emek veriyorum bu işe. Bana sunulan şartlar dahilinde elimden gelen bu" dedi.

Etiketler : semicenk sahne playback
27 yıl sonra yeniden ‘Kanasın'ı yorumladı

27 yıl sonra yeniden ‘Kanasın'ı yorumladı
Filistin'e Cannes'da destek!

Filistin'e Cannes'da destek!
Kalplere dokunan belgesel çekti

Kalplere dokunan belgesel çekti
Açıklamalarıyla şaşırttı

Açıklamalarıyla şaşırttı
Belçika, Barış Manço'yu unutmadı

Belçika, Barış Manço'yu unutmadı
Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı

Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı
Hülya Koçyiğit 'Hollywood'u neden reddetti?

Hülya Koçyiğit 'Hollywood'u neden reddetti?
"Yaşlanmadan üretmek lazım"

"Yaşlanmadan üretmek lazım"
İlk kez Harbiye sahnesinde

İlk kez Harbiye sahnesinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX