Selfie kuyruğu

Dijitalde yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde yer alan oyuncu Demet Özdemir, ailesiyle birlikte İstinye'de görüntülendi. Oğuzhan Koç ile mutlu bir evliliği olan Özdemir, anne ve ablasıyla bir mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Oyuncu, çıkışta yanına gelen çoğunluğu orta doğulu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyip sevenleriyle selfie yaptı.