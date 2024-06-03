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03 Haziran 2024 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 11:45:00

Selen Esen'in ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın öğrencisi meğerse...

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Çok Güzel Hareketler oyuncuları arasında yer alan Selen Esen Çelebi, vermiş olduğu ani bir kararla ekipten ayrılmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki Çok Güzel Hareketler'den aldığı ayrılık kararıyla şaşırtan Selen Esen'in, bu vedasının nedeni ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı ve 2019 yılından bu yana ekranda olan Çok Güzel Hareketler ekibinde bir dönem yoğun ayrılıklar yaşanmış, birçok isim ekipten ayrılığını gerçekleştirmişti. O kişilerden birisi de oyuncu Selen Esen Çelebi olmuştu. Eşi Emin Oğuz Çelebi rol almaya devam ederken, Selen Esen Çelebi'nin Çok Güzel Hareketler'den ayrılması dikkati çekmişti. Şimdilerde YouTube çektikleri içeriklerle gündem olan genç oyuncunun, Yılmaz Erdoğan'ın ekibinden neden ayrıldığı ortaya çıktı.

SELEN ESEN'İN ÇGH'DEN AYRILMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

AKŞAM'dan Hüsna Köşger'e verdiği röportajda, "Çok Güzel Hareketler topluluğundan ayrılıp YouTube'ye yöneldiniz. Bu ayrılığınızın nedeni, tamamen sosyal medya çalışmalarınıza yönelmek için mi?" sorusuna cevap veren Esen, şunları söyledi:

"Evet, ekip içerisindeyken açmıştım kanalı. İster istemez çok yoğun bir tempoydu Çok Güzel Hareketler, hem yazıp hem oynamak kolay bir şey değil. Beş sene olmuştu, birazcık hem dinleneyim hem de kendi zamanım olsun bir şeyler yapabileyim istedim. YouTube'ye yönelip daha fazla vakit ayırabilmek için bu sene öyle bir yol seçtim. Ve çok da mutluyum, şu anda da güzel gidiyor her şey."

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