Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın oynadığı 'Amadeus' oyununa koronavirüs ayarı
Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın oynadığı ‘Amadeus' tiyatro oyununun saatleri Kovid-19 önlemleri kapsamında değişti.
Oyun, 18-19 Kasım’da, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde saat 19.30’da perde açacak. ‘Amadeus’ oyununda Salieri karakterini canlandıran Selçuk Yöntem ise ''Amadeus bence bir dahi. Nice iyi eğitim alan insanlar var adı sanı bile duyulmuyor. Ortaya iyi bir eser bile koyamıyorlar. Eğitim başka bir şey -evet şart ama senin içindeki o yetenek olmazsa eğitimin sana katacağı pek bir şey olmuyor” diye konuştu.
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