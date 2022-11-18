Müzisyen Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Bir süredir Zambiyalı Oliver Tembo ile aşk yaşayan İrem Şahin, bu sefer başka bir siyahi arkadaşıyla alışverişe çıktı.



Yaklaşık 1 saat erkek reyonunda alışveriş yapan ikili, çıkışta habercileri karşısında görünce ellerinde poşetler ile birbirlerinin yanından uzaklaştı.

Şahin, "Kendisi benim asistanım olur. Benim başka bir sevgilim var" diyerek panik yaptı. Habercilerin, "Erkek reyonunda uzun süre beraber alışveriş yaptınız" demesi üzerine Şahin, "Hayır, erkek reyonunda alışveriş yapmadık. Kadın reyonundaydık" dedikten sonra ikili hızlı adımlarla uzaklaştı.

İrem Şahin'in adı bir süre Edis ile de aşk dedikodularına karışmıştı.