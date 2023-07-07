Selami Şahin'e saygı albümü

Sanat hayatında 57. yılını kutlayan Selami Şahin'in tribute projesinin ilk bölümü tamamladı. Toplamda beş farklı seriden oluşacak olan 'Selami Şahin Şarkıları' projenin ilk serisinde Atiye, Birsen Tezer, Derya Bedavacı, Elif Sanchez, Gripin, Kenan Doğulu, Rubato, Sakiler, Sıla ve Teoman yer aldı. 15 Ağustos tarihinde 75. yaşını kutlayacak Selami Şahin'e adeta saygı duruşu niteliğinde hazırlanan albümün müzik direktörlüğünü oğlu Lider Şahin üstlendi. Şahin'in tribute albümü dijital müzik listelerinde yerini aldı.