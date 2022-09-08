Selahattin'i görünce ‘evleneceğim' dedim

Dijitalde yayınlanan 'Aşk 101' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Tümer, bir takipçisinin "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusuna, "Ben Selahattin'i ilk gördüğüm an bittim ve dedim ki ben bu çocukla evleneceğim" şeklinde cevap verdi. Selahattin Paşalı ve Lara Tümer çifti, geçtiğimiz aylarda kızları Pera'yı kucaklarına almıştı.

