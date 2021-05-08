Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor

Oyuncu Zuhal Olcay, sinema ve televizyon sektöründe yaş ayrımcılığı yapıldığını söyledi. L'official dergisine konuşan 63 yaşındaki oyuncu, yaşlanmanın hiç de kötü olmadığını ifade etti. 'Resmen yaş zorbalığı yaşanıyor' diyen Olcay, "Film sektöründe ve tiyatroda oynadığın roller bile değişiyor. Gerçi tiyatroda biraz daha şanslıyız. Ne bilgeliğimden, ne de seksapelimden sistemin dayatmasıyla bir şey kaybetmem" dedi.