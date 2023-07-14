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14 Temmuz 2023 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:19:00

Sektörde hit eser yok!

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Şarkıcı Gökçe Kırgız önceki akşam Hilton Kozyatağı Sahne 17 isimli mekanın yaz konseptinin açılışında sahne aldı.

Şarkıcı Gökçe Kırgız önceki akşam Hilton Kozyatağı Sahne 17 isimli mekanın yaz konseptinin açılışında sahne aldı. Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Kırgız, son dönemdeki hit parça tartışmasına dahil oldu. Kırgız, "Bütün sanatçı arkadaşlarım yanlış anlamasınlar bunu söyleyeceğim. Güzel ve kaliteli şarkı var, ama hit yok. Buna ben de dahilim kendimi de söylüyorum" dedi. Kırgız gecede, yeni saç rengi ve stiliyle beğeni topladı. Kırgız'ı dinlemeye gelen usta sanatçı Ümit Yaşar, Yıldız Tilbe'den aldığı yeni şarkı aldığını ve yakın zamanda sevenleriyle buluşturacağını

söyledi.

Etiketler : Sektörde hit eser yok Şarkıcı Gökçe Kırgız Hilton Kozyatağı
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