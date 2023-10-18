Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Kayseri'de yaşayan Mustafa Haki Turan'a 22 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyince diyalize girmeye başlayan Turan, böbrek nakli yapılabilmesi için 2012'de Antalya'ya taşındı.



Antalya'da böbrek nakli için 7 kez hastaneye çağrılan ancak değerlerinin uygun çıkmaması üzerine nakil gerçekleştirilemeyen 18 yıllık diyaliz hastası, sekizinci çağrılışında yeni böbreğine kavuştu.