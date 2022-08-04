Seke seke kontrole geldi

Usta oyuncu Altan Erkekli önceki gün Nişantaşı'ndaki hastaneye girerken objektiflere yansıdı. Bir ayağı sekerek yürüdüğü görülen oyuncu, kendisini görüntüleyen habercilere, randevusu olduğu için acele etmesi gerektiğini söyledi. Endişelenecek bir durum olmadığını belirten Erkekli, "Arkadaşlar korkulacak bir durum yok, randevum var, beni çağırıyorlar, yetişmem lazım" dedikten sonra içeriye girdi.