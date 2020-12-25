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25 Aralık 2020 Cuma 23:38:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 23:38:00

Şehrazat Acun Ilıcalı'ya açtığı telif davasını kazandı

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Ünlü söz yazarı Şehrazat, şarkılarını programlarında izinsiz yayınladığı iddiasıyla Acun Ilıcalı'ya açtığı davayı kazandı.

Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının ihlal edildiğine karar veren mahkeme, 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ile 10 bin lira manevi tazminatın 4 yıllık yasal faiziyle birlikte davalılardan alınarak söz yazarına ödenmesine karar verdi.


Etiketler : Şehrazat Acun Ilıcalı telif davası
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