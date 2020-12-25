Şehrazat Acun Ilıcalı'ya açtığı telif davasını kazandı

Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının ihlal edildiğine karar veren mahkeme, 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ile 10 bin lira manevi tazminatın 4 yıllık yasal faiziyle birlikte davalılardan alınarak söz yazarına ödenmesine karar verdi.





