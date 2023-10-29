Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Başrolünde Onur Tuna ve Pelin Akil'in yer aldığı 'Son Akşam Yemeği' filminin ilk özel gösterimi, şehit yakınları ve gazilerimiz için düzenlendi. Bu anlamlı buluşma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle "100 Yılın Genç 100'ü ile Sinemada Cumhuriyet" etkinliği çerçevesinde yapıldı. Film, Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü'nün mutfağında yaşananları konu alıyor.