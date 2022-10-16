Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak

Türk müziğinin duayen sanatçılarından Selami Şahin, Bursa'da konser verdi. Bartın'da meydana gelen maden faciası hakkında konuşan Selami Şahin İstanbul'a döndüğünde, Bartın'daki maden faciasında vefat eden madencilerin ailelerine yardım edeceğini açıkladı.

"ONLARI EKSİK BIRAKMAYALIM"

Bartın'da meydana maden faciası hakkında duygularını dile getiren Şahin, "Bartın'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah kimseye dert keder vermesin. Gerçekten hayat devam ediyor. İnsan her an gidebilir. Bugün varız yarın yokuz, gerçekten belli olmaz. Onun için kendinize dikkat edin. Allah hepimize sıhhatli huzurlu ömürler versin ya Rabbim. Aileleri şimdi kim bilir içleri yanıyor. Onlara yardım edebilecek bir şey varsa ben İstanbul'a gidince araştıracağım. Onlara yardım etmek, ibadet gibi kutsaldır bence o ailelere. Eksik bırakmayalım onları" açıklamasında bulundu.