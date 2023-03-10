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10 Mart 2023 Cuma 12:46:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 12:46:00

Şehirden gitme düşüncemiz yok

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Müge Boz, depremler sonrası eşi Caner Erdeniz'le yardım çalışmalarına başladı.

Oyuncu Müge Boz Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eşi Caner Erdeniz'le yardım çalışmalarına başladı. Eşiyle birlikte ihtiyaç sahipleri için koliler düzenleyip kamyonlara yükleyen oyuncu, yakın zamanda bölgeye gitmek istediğini söyledi. Boz, "Çok kısa zamanda ben de Caner de oraya ziyarette bulunmayı istiyoruz. Hazırlıkları bitirip gitmiş olacağız" dedi. Boz, beklenen İstanbul depremi nedeniyle korku yaşadıklarını belirterek, "Tabii ki herkesin olduğu gibi bizim de deprem korkumuz var. Çok fazla gidiş, kaçış gibi şeyleri düşünmek istemiyorum. 'Kendi evimizde neler yapabiliriz' diye düşünüyoruz. Tabii ki tedirginiz" diye konuştu.

Etiketler : müge boz caner erdeniz deprem yardım

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