Şehirden gitme düşüncemiz yok

Oyuncu Müge Boz Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eşi Caner Erdeniz'le yardım çalışmalarına başladı. Eşiyle birlikte ihtiyaç sahipleri için koliler düzenleyip kamyonlara yükleyen oyuncu, yakın zamanda bölgeye gitmek istediğini söyledi. Boz, "Çok kısa zamanda ben de Caner de oraya ziyarette bulunmayı istiyoruz. Hazırlıkları bitirip gitmiş olacağız" dedi. Boz, beklenen İstanbul depremi nedeniyle korku yaşadıklarını belirterek, "Tabii ki herkesin olduğu gibi bizim de deprem korkumuz var. Çok fazla gidiş, kaçış gibi şeyleri düşünmek istemiyorum. 'Kendi evimizde neler yapabiliriz' diye düşünüyoruz. Tabii ki tedirginiz" diye konuştu.