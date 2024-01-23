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23 Ocak 2024 Salı 06:57:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 06:57:00

Şehir hayatından köye dönüş

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Oyuncu Doğa Rutkay şehir hayatından uzaklaşıp, Urla'da yerleşerek doğayla iç içe yaşam sürdüğünü söyledi.

Youtube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılan Rutkay eşi Kerimcan Kamal çocukları Piraye ve Rutkay'la 8 aydır yeni bir hayat sürdüklerini belirtti. Oyuncu, "İstanbul'da mutsuzdum. Ege'yi de çok seviyoruz. Yaylalara çıkıyoruz, kendi sebzemizi meyvemizi buradaki çiftçi ağabeylerden alıyoruz. Bugün ne pişirelimden önce tarlaya gidip toplamamız gerekiyor. İstanbul'a küskün değilim ama çocuklarım için burası daha iyi" dedi.

Etiketler : doğa rutkay köy yayla
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