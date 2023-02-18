Şehidimizin 11 yaşındaki oğlu bağış yaptı

Hande Erçel, 'Sadece bende kalmasın istedim' diyerek yaptığı paylaşımda şehidimizin 11 yaşındaki oğlunun kendisine bağlanan maaşı bağışladığını söyledi. Erçel şu ifadeleri kullandı: ''Küçücük kalplerine kocaman yürek sığdırmış birçok çocuk aradı beni, kumbarasını kırıp bağışta bulunan, 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra aradı tedavisi için ayrılan bütçeden bağışladı. Ve 17 Şubat 2016 şehitlerimizden Uğur Fetih Özdemir 'in 11 yaşındaki biricik oğlu ona bağlanan aylığını bağışladı. Sizi yetiştiren anne, babanın ellerinden öpüyorum.''