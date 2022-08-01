Seher rolü Nana'ya Emanet

'Emanet' dizisinde oynadığı Seher karakteriyle ünlü olan Sıla Türkoğlu'nun yapımdan ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusuydu. 2. sezon final bölümü çekimlerine gelmediği öne sürülerek yapımcıyla mahkemelik olan Türkoğlu'nun yerine Nana Stambolishvili getirildi. ilk kez Emanet dizisi ile kamera karşısına geçmeye hazırlanan Stambolishvili, dizide Halil İbrahim Ceyhan'ın partneri oldu.

