Oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo, ikinci kez ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sefo, Tarkan'ın Dudu şarkısında 'O da seviyor' kısmına, 'Hayır sevmiyor' diyerek eşlik etti. Sefo'nun bu videosu 'Ayrılık acısı yaşıyor' ve 'Melisa'yı unutamadı' yorumlarına neden oldu. Melisa Döngel'in Sefo'nun ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' olduğu iddia edilmişti.