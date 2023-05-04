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04 Mayıs 2023 Perşembe 12:17:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 12:17:00

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

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Sefo, oyuncu Melisa Döngel'le biten birlikteliğinin sorumlusu olarak kendini gösterdi. Rapçi, "İlişki konularında iyi değilim. Genel olarak beceremiyorum" dedi.

Sefo, 1 milyon liraya modifiye ettiği toz pembesi renkli pick up arabasıyla önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Rapçi, sıkışan trafikte habercilerle sohbet etti. TRT'nin 'Barbaros Hayreddin – Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan oyuncu Melisa Döngel ile bir süre önce ilişkilerine son veren Sefo, ayrılıklarıyla ilgili, "Bu konularla alakalı açıklama yapmadım ben hiç" dedi. Habercilerin ısrarlı soruları karşısında rapçi, "İlişki konularında iyi değilim. Açıklama konularında da öyle, o yüzden teşekkür ederim" dedikten sonra "Genel olarak beceremiyorum" dedi. Çalışmaktan yana çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Sefo,"Henüz 25 yaşındayım, çok gencim. 50'ye kadar devam. Durmak yok" dedi.

HADİSE'YLE ANLAŞTIK

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'O Ses Türkiye Rap' programının jüri koltuğuna oturan Sefo, "İlk defa jüriyim, heyecanlıyım ben de. Ekiple ve jüri arkadaşlarımla çok uyumlu olduk, anlaştık. Güzel şeyler çıkacak bu sene" dedi. Sefo, yapımda yer alan Hadise'nin rap tarzını iyiden iyiye benimsediğini söyleyerek, "Güzel anlaştık, çok seviyorum onu" dedi.

Etiketler : sefo melisa döngel pick up araba hadise
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