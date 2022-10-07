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07 Ekim 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 13:30:00

Sefo sevdiğim bir arkadaşım

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'Duy Beni' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Rabia Soytürk, gecelerde rapçi Sefo ile yakalanmıştı.

'Duy Beni' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Rabia Soytürk, gecelerde rapçi Sefo ile yakalanmıştı. Bir mekanda baş başa pizza yiyen ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Oyuncu, önceki akşam katıldığı bir davette açıklamalarda bulundu. Soytürk, aşk haberleri hakkında, "Sefo benim iki yıldır çok sevdiğim arkadaşım. Onun dışında başka hiçbir şey yok" diyerek birlikte oldukları iddialarını yalanladı.

Etiketler : Sefo sevdiğim bir arkadaşım Duy Beni rapçi Sefo Rabia Soytürk
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